Terceira luta entre Fury e Wilder é adiada devido à pandemia

A terceira luta entre o campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Tyson Fury, da Grã-Bretanha e o ex-detentor do título, o americano Deontay Wilder, foi adiada devido à nova pandemia de coronavírus que afeta os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, informou a ESPN na terça-feira.

A ‘fúria britânica’, que destronou o invicto Wilder com uma vitória em sete rounds no mês passado, deveria defender sua coroa em Las Vegas em 18 de julho.

Mas o promotor Bob Arum disse à ESPN que a revanche foi adiada para outubro, no mínimo, devido ao surto de Covid-19 que paralisou o mundo do esporte.

Com as restrições de viagens que afetam os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e os cassinos de Las Vegas fechados, Arum disse que um adiamento é a única opção sensata.

“Não podíamos garantir aos pugilistas que o evento ocorreria naquela data. Não conseguimos convencê-los, nem a nós mesmos”, afirmou Arum. “Onde eles treinariam para isso? Simplesmente não fazia sentido. Você apenas tem que dar um passo atrás. Como você vai vender ingressos? É absolutamente ridículo dizer que a luta é feita quando os britânicos nem conseguem chegar lá”, acrescentou.

A Comissão Atlética do Estado de Nevada também proibiu todos os esportes de combate em sua jurisdição, acrescentando outra complicação.

“Todo mundo tem que dar um passo atrás. O boxe não está isolado”, disse Arum. “Faz parte do que está acontecendo no mundo. Portanto, possivelmente a luta será no início de outubro”.

Fury e Wilder travaram um empate empolgante em sua primeira luta em Los Angeles em dezembro de 2018. Então, Fury causou espanto no mundo do boxe ao derrotar Wilder com uma performance dominante e uma vitória contundente na revanche do mês passado.