Totó brinda mulheres com show intimista

O músico angolano Totó realiza sábado (dia 7), em Luanda, um concerto intimista, alusivo ao Dia Internacional da Mulher (08 de Março).

Organizado pela Orquestra Eventos, o show, designado “Totó e Amigos”, contará com a participação de vários artistas, como destaque para o percussionista Dalú Roger.

Segundo o responsável da promotora do evento, Filomeno Manuel, algumas cantoras amigas do artista vão associar-se ao concerto, sem, no entanto, avançar nomes.

“No sábado contamos fazer duas horas de actuação. O Totó não irá actuar apenas com Dalú Roger, haverá outros instrumentistas de suporte para o show”, avançou.

Para essa actuação, Totó conta interpretar as suas melhores canções e brindar a plateia, em particular as mulheres, com temas que retratam, essencialmente, o amor.

“Vamos cantar temas como “Abre a Porta Tânia”, “Não é Marido”, “Histórias da Vida” e “Luzingo Malembe”, adianta.

Esta é a primeira parceria entre Totó e a Orquestra Eventos, que já trabalhou com outros cantores e grupos nacionais, como Cef, MC, Cabinda, os Detroia e Leo.

Trata-se de um artista que canta nos estilos jazz, soul music, R&B e ritmos africanos.

Totó tem no mercado quatro álbuns: “Vida das coisas”(2006), “Batata quente” (2009) e “Filho da luz” (2014) e “Nga sakidila” (2019).

Cantor, compositor e guitarrista, Totó é um dos nomes mais sonantes da nova geração e conta no seu reportório com sucessos, como “Que fim-de-semana”, “Abre a porta Tânia”, “Histórias da vida”, “Luzingo Malembe”, entre outros.

Foi terceiro classificado do Top dos Mais Queridos de Angola e liderou, durante um mês, o Top da Rádio Difusão Portuguesa RDP – África e consequentemente no Top da Rádio Praia FM de Cabo-verde.