UNITA escolhe Sumbe para retomar jornadas parlamentares bianuais

O partido da oposição angolana UNITA decidiu retomar a periodicidade bianual das jornadas parlamentares, após cinco anos de encontros anuais por constrangimentos financeiros, realizando o encontro no Sumbe para mostrar o estado “de abandono” da capital do Cuanza Sul.

“A escolha da cidade do Sumbe deveu-se não só pela rotação que vimos fazendo na realização das nossas jornadas parlamentares, mas sobretudo por termos constatado que, a exemplo de muitas províncias, o Cuanza Sul, particularmente a sua capital, está votado ao abandono pelo executivo do MPLA”, disse o presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka, na conferência de imprensa de lançamento das IX jornadas.

Liberty Chiaka, que sucedeu a Adalberto da Costa Júnior na liderança da bancada parlamentar do maior partido da oposição angolana quando este assumiu a presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), estreia-se assim no comando das jornadas, que se iniciam em 11 e terminam em 13 de março.

O dirigente da UNITA adiantou que, nos últimos cinco anos, os constrangimentos criados pela administração parlamentar que “não honrou os pagamentos das subvenções” destinadas a cada bancada, obrigou a realizar as jornadas apenas uma vez por ano.

Em 2020 a UNITA decidiu retomar a realização bianual da iniciativa, com jornadas em março e outras no segundo semestre.

Os parlamentares da UNITA vão verificar no Sumbe “a degradação da malha rodoviária urbana, cujas obras de reabilitação vão a passo de camaleão” e percorrer o interior do Cuanza Sul para ouvir os “anseios” dos cidadãos.

“As populações do Cuanza Sul vivem na pobreza extrema, numa província potencialmente rica em recursos hídricos, solos férteis, atrativos turísticas, mas nada disso se reflete na vida dos seus habitantes”, criticou Liberty Chiaka.

O deputado assinalou que as jornadas vão ser encerradas com o ato político alusivo aos 54 anos da fundação do partido do “Galo Negro” por Jonas Savimbi, que será orientado por Adalberto da Costa Júnior.