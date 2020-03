Vírus já matou 6.517 pessoas e há mais 169.000 infetados

O novo coronavírus matou pelo menos 6.517 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro, de acordo com uma avaliação da OMS actulaizada às 7:00 de hoje, a partir de fontes oficiais.

169.484 casos de infeção foram registados em 141 países e territórios desde o início da epidemia, que se tornou, entretanto, numa pandemia.

Este número de casos diagnosticados, no entanto, reflete a realidade apenas de maneira imperfeita, pois os países têm políticas e critérios de contabilidade mais ou menos restritivos, alerta a AFP.

Desde a contagem de ontem às 17:00, ocorreram 97 novas mortes e foram contabilizados 5.484 novos casos em todo o mundo.

Os países que registaram maior número de novas mortes em 24 horas foram França (36), China (14) e Espanha (4).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registou um total de 80.860 casos, dos quais 3.213 morreram e 66.911 recuperaram.

Na China, foram anunciados 20 novos casos e 14 novas mortes entre sábado e hoje.

Em outras partes do mundo, registaram-se 3.304 mortes (97 novas) até às 7:00 de hoje, num total de 88.5644 casos, mais 5.470 do que no sábado.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 1.809 mortos e 24.747 casos, o Irão, com 724 mortos (13.938 casos), Espanha, com 292 mortos (7.845 casos), e a França, com 127 mortos (5.423 casos).

Angola continua sem nenhum caso de contaminação pelo novo coronavírus, os cinco casos suspeitos deram negativos, segundo informou ontem, Secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda.