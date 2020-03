Vítimas das chuvas de 11 de Março continuam a viver em condições precárias

Cinco anos depois, duas mil e duzentas e noventa e três vítimas das chuvas de 11 de Março de 2015, instaladas no bairro dos Cabrais, município da Catumbela (Benguela), continuam a viver inúmeras dificuldades em termos de alojamento, água potável, energia eléctrica e serviços básicos.

Apenas vinte e duas, das casas construídas para acudir as populações afectadas pelas fortes quedas pluviométricas no município do Lobito na altura, estão acabadas. As restantes 99, umas estão sem portas e janelas e outras encontram-se sem tecto e não estão rebocadas.

Em função disso, o soba do bairro, Liceu Vasco, disse à Angop que as recentes chuvas têm causado enormes prejuízos, nomeadamente danos haveres da população e doenças como gripe e paludismo, principalmente nas crianças.

Em relação ao abastecimento de agua, reclamou que os dois tanques de 80 mil litros cada, colocados como alternativa à falta do líquido nas torneias, não são suficientes. Além disso, muitas vezes ela não tem sido tratada com os padrões recomendados, afirmou.

Quanto aos postes de iluminação, apenas funcionam os da rua principal, embora a barragem do Biópio esteja localizada a cerca de oito quilómetros do bairro.

Por outro lado, a Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE) instalou o sistema de pré-pagamento, situação não prioritária neste momento, face as dificuldades financeiras daquelas populações.

Segundo o jovem Lucas Gabriel, de 24 anos de idade, o único posto médico do bairro, com 15 camas e capacidade para internar pacientes, é abastecido por um gerador.

Ainda sobre esta importante infra-estrutura, adiantou que a população tem tido alguns transtornos, principalmente a noite, porque o mesmo está situado a três quilómetros do bairro e a sua ambulância permanece mais tempo na localidade vizinha do Biópio.

“A falta de um mercado para comprar comida ou a procura de emprego obriga-nos a gastar cerca de 1.000 kwanzas de táxi para ir ao Lobito e regressar”, lamentou o jovem.

Em resposta a estas inquietações, o administrador adjunto da Catumbela para área económica e financeira, Katalayo Moisés, afirmou que o referido projecto habitacional é de iniciativa do governo central e que a crise financeira que o país atravessa veio desacelerar o seu processo de conclusão.

Quanto a questão da água, revelou que já existe um projecto da Empresa de Água e Saneamento do Lobito (EASL) para colocar os respectivos canais e fazer as ligações domiciliares.

Garantiu, no entanto, que tem enviado regularmente uma equipa da saúde pública para inspeccionar a qualidade da água consumida e se evitar possíveis doenças.

katalayo Moisés confirmou rumores, segundo os quais, alguns elementos voltaram a reerguer as suas habitações nas chamadas zonas de risco, alegando evitar algum sofrimento vivido pelas populações do bairro dos Cabrais.

Sobre este aspecto, prometeu fazer um levantamento do número de indivíduos nesta situação, para a administração local tomar as medidas que achar convenientes.

As chuvas que se abateram sobre a cidade do Lobito e bairros periféricos, a 11 de Março de 2015, deixaram um cenário de destruição, com 74 mortos confirmados, o desabamento de 119 casas e a inundação de uma dezena de escolas.