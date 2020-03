Xeique dos Emirados em Angola para avaliar investimentos na ordem de 2 mil milhões de dólares

O Xeique dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Ahmed Dalmook Al Maktoum, chegou hoje, à capital angolana, em visita oficial de 48 horas, com vista ao acompanhamento dos vários programas ligados à agricultura mecanizada, em execução em Angola, financiados pelo seu país.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o governante árabe, que se faz acompanhar de uma delegação de altos dignitários daquele país do Golfo Pérsico, recebeu cumprimentos de boas-vindas, do director nacional da Agricultura, António Sozinho, dentre outras individualidades.

Segundo apurou a Angop, além de acompanhar o andamento da implementação da fábrica de tractores, do programa da Fazenda América, no Cuanza Sul, do Centro de Excelência Agrícola, vai assinar um acordo para montar uma fábrica de fertilizantes em Angola.

Ahmed Dalmook Al Maktoum, que esteve em Luanda em Novembro de 2019, prevê audiências com o Presidente da República, João Lourenço, com os ministros da Agricultura, das Finanças e da Economia e Planeamento, respectivamente, António Assis, Vera Daves e Sérgio Santos.

Os EAU propuseram-se, em Julho passado, em investir cerca de dois mil milhões de dólares na instalação de uma linha de montagem de tractores em Angola, na produção de electricidade e gás e na agricultura, bem como na instalação do programa de centros de excelência agrícola.

No dia 9 Dezembro de 2019, Angola e os Emirados Árabes Unidos (EAU) assinaram, no Dubai, um memorando de entendimento no domínio dos Transportes, assente numa parceria estratégica para desenvolver e alavancar diversos projectos deste sector a nível do país.