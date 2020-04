Administrador manda polícia acabar festa onde surpreendentemente estava a sua mulher

O administrador de uma pequena cidade do estado de Illinois enviou no domingo polícias para acabarem com festas realizadas em violação à ordem de “permanência em casa” devido ao coronavírus, apenas para encontrar sua própria esposa numa delas, segundo informou a média americana.

O administrador de Alton, Brant Walker, divulgou na segunda-feira um comunicado no Facebook pedindo desculpas à comunidade e dizendo que instruiu o chefe de polícia da local a tratar sua esposa, Shannon, ‘como faria com qualquer cidadão que viole a ordem “Fique em casa” e garante que ela não recebeu tratamento especial.

“Estou envergonhado com este incidente e peço desculpas a todos os residentes de Alton por qualquer vergonha que esse incidente possa causar à nossa cidade”, acrescentou o administrador em seu post.