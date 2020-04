Alemanha regista 4.003 novos contágios nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 4.003 novos contágios de coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas, elevando o número total para os 103.228 casos, e contabilizou 254 mortos num dia, alcançando as 1.861 vítimas, de acordo com as autoridades sanitárias.

Os números do Instituto Robert Koch (RKI), o centro de epidemiologia da Alemanha, atualizados às 08:10 (06:10 em Lisboa) continuam abaixo dos dados da Universidade Johns Hopkins – que utiliza um método de recolha de dados mais dinâmico – e que indica que o número de mortos é de 2.016.

A Alemanha é o quinto país em termos de contágios, atrás dos Estados Unidos (396.223), Espanha (141.942), Itália (135.586) e França (110.065) e à frente da República Popular da China (82.718), de acordo com a instituição universitária norte-americana.

O RKI assinala que os Estados federados alemães mais afetados continuam a ser a Baviera, Renânia do Norte Westfalia e Baden-Wurttemberg.

A incidência a nível federal situa-se em 124 contágios por cada 100.000 habitantes, com acentuadas diferenças regionais.