Angolanos criam aplicativo para entrega de gás de cozinha

Uma empresa angolana desenvolveu e vai colocar à disposição dos internautas nacionais, a partir das primeiras horas do dia 04 de Abril, um aplicativo denominado “Traz Gás”.

O aplicativo, primeiro do género, concebido por angolanos, permitirá ao usuário fazer o pedido do gás de cozinha, comparar os preços entre os revendedores da sua zona de residência e fazer o pagamento a partir do telemóvel.









Após a instalação gratuita do aplicativo, o usuário emitirá o seu pedido, por intermédio de um sistema de geolocalização, a solicitação será distribuída aos revendedores mais próximos, que pela mesma via farão a proposta ao cliente, com preço e tempo para a entrega.

A concepção e o lançamento do projecto que já está disponível na “Play Store” (Android) e na “Apple Store” (iOS), é da responsabilidade da “Star-tup” angolana “SNKJ”, que actua na área de prestação de serviços de pagamento electrónico e consultoria.