A música faz parte do novo álbum intitulado “Momentos”, lançado no dia 21 de Março do corrente ano.

O álbum conta com 15 faixas músicas e com participações vários artistas entre eles, Prodígio, Djodje, Loony Jhonson, MC Zuka.

Para os interessados, o novo disco do grande Anselmo Ralph está disponível na “Kisson”, aplicativo de música da Unitel.