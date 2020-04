Apanhados 34 pessoas que tentavam furar “Estado de Emergência” escondidos num camião basculante

A Polícia Nacional no município de Cambambe, Cuanza Norte, “travou”, na terça-feira, a viagem de 34 cidadãos que se faziam transportar num camião basculante para a província do Huambo.

Os ocupantes eram provenientes da província de Luanda, que decidiram viajar naquelas condições devido as restrições impostas com a implementação do Estado de Emergência desde o dia 27 de Março.

Em declarações à imprensa, o motorista da viatura pertença de uma empresa privada, José Restino, revelou que tinha como destino o município do Mussende, província do Cuanza Sul, para reabastecer uma sucursal do ramo da saúde.

Por cada passageiro, que disse ter encontrado na via pública, cobrava cinco mil Kwanzas.

Apesar de reconhecer a violação da regra, justificou a prática com a necessidade de obtenção de recursos financeiros para o reforço da sua logística, nesta fase de quarentena.

O coordenador da comissão inter- ministerial de prevenção contra a COVID- 19, no município de Cambambe, Adão António Malungo, afirmou que face da gravidade do acto de desobediência às medidas impostas pelas autoridades por força do Estado de Emergência para a contenção da pandemia, os mesmo serão presentes, nesta quarta-feira, ao Ministério Público.

As autoridades sanitárias do Cuanza Norte instalaram, no dia 24 de Março, duas equipas de rastreio da pandemia do coronavírus (COVID- 19) nos postos de fiscalização de trânsito do Zenza-do-Itombe e do Kiamafulo, no município de Cambambe, no âmbito das acções de prevenção da propagação da doença.

O rastreio no posto de fiscalização do Kiamafulo, no limite entre as províncias do Cuanza Sul e Norte, é uma acção conjunta dos municípios de Cambambe (Cuanza Norte) e Libolo (Cuanza Sul).

A acção consiste na medição da temperatura das pessoas que passam pelo território e caso alguém se apresente sintomático é imediatamente encaminhado para as unidades sanitárias de referência da província do Cuanza Norte, a fim de serem observados com maior cuidado.