Auscultação para privatização das unidades têxteis será online

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) realizará, quinta-feira, nove de Abril, via online, sessões de auscultação ao mercado sobre a privatização das unidades industriais têxteis, dos empreendimentos agro-pecuários e agro-industriais (fazendas).



Segundo uma nota que a Angop teve acesso hoje, segunda-feira, as sessões, que estavam agendadas para 18 de Março último, foram adiadas devido a pandemia do coronavírus, que afecta vários países do mundo, incluindo Angola que conta com 14 casos positivos.





Para a sessão de auscultação da privatização das unidades industrias têxteis, como Nova Textang II (Luanda), a África Têxtil (Benguela) e Satec (Cuanza Norte), as inscrições estão a ser feitas nos link:

(https://us04web.zoom.us/webinar/register/WN_hySoZ2k0TpOvi66-tGLCgA)



Enquanto que para auscultação da privatização de empreendimentos agro-pecuários e agro-industriais, os interessados podem aceder o link (https://us04web.zoom.us/webinar/register/WN_NUqr0keITfy53xt6YL0Vow)



A sessão, online, será orientada pelo presidente do Conselho de Administração do IGAPE, Patrício Vilar, em dois períodos (manhã e tarde).



No âmbito do acordo financeiro estabelecido entre o Governo angolano e o banco japonês JBIC, o Executivo investiu USD 1,2 mil milhões, sendo 251 milhões de dólares para a Nova Textang II e 420 milhões de dólares cada para África Têxtil e Satec.



A Nova Textang (Luanda) e as outras unidades foram privatizadas em 2013 pelo Ministério da Indústria, através do IDIA- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola, num concurso público que a referida instituição não tinha competências para o fazer, devido ao volume de investimentos.



As unidades têxteis encontram-se inoperantes, incluindo a Textang II, com uma capacidade de produção anual de nove milhões de metros lineares de tecido.