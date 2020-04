Banca compra 259 milhões de dólares ao sector petrolífero

A venda de divisas do sector de Petróleo e Gás aos bancos comerciais angolanos atingiu, em Março último, o valor de 259 milhões e 83 mil e 453 de dólares americanos, menos 19 milhões e 973 mil dólares em relação ao período anterior.

As divisas foram adquiridas pelos bancos comerciais, num total de 73 transacções efectuadas, a uma taxa média ponderada de USD/KZ 521,073.









Em Fevereiro último, as vendas de divisas do sector petrolífero fixaram-se em 279 milhões e 56 mil e 500 dólares norte-americanos, num total de 90 transacções, a uma taxa média ponderada de USD/KZ 506,604.

De acordo com um comunicado do Banco Nacional de Angola (BNA), a que a Angop teve acesso, as operações foram realizadas no quadro do aviso 13/19, que permite aos bancos comerciais a compra de divisas ao sector de petróleos e gás.

O Banco Central deixou a 02 de Janeiro de 2020 de comprar moeda estrangeira às petrolíferas, repassando as operações para os bancos comerciais.

Desde 2014 que as petrolíferas vendiam divisas directamente ao BNA, para pagamento de residentes cambiais.