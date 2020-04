Benim regista primeira morte e número de fatalidades em África ultrapassa 440

O Benim anunciou hoje a sua primeira morte pela covid-19, doença que as autoridades africanas dizem já ter infetado perto de 9.500 pessoas e provocado a morte a mais de 440 no continente.

O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo ministro da Saúde do Benim, Benjamim Hounkpatin, que refere que se trata de uma mulher de 43 anos que sofria de drepanocitose e que estava internada numa clínica privada há uma semana.









A mulher, que morreu no domingo, terá feito uma “viagem a um país afetado pela pandemia” de covid-19, algo que, aliado “ao agravamento das dificuldades respiratórias” levou as autoridades do Benim a suspeitar que esta estava infetada com a doença provocada pelo novo coronavírus.