Bodiva bate record e fecha negócios de 132 mil milhões kwanzas

Cento e trinta e dois mil milhões 725 milhões e 928 mil e 504 kwanzas é o montante negociado, em Março, no mercado secundário de divida publica, na Bolsa de Divida de Valores de Angola (BODIVA).

O valor considerado record, em termos de negociações, ultrapassam o ultimo record registado em Dezembro de 2017, no valor de 131 mil milhões 262 milhões 232 mil e 329 kwanzas.









Tal marco, de acordo com uma nota da Bodiva a que a Angop teve acesso, só foi possível graças a participação activa dos Membros BODIVA, tais como o Banco Angolano de Investimento (BAI), com um contributo de 33,14%, Banco de Fomento de Angola (BFA), com 32,89%, Banco Standard Bank Angola (SBA), com 16,62%, representando 82,65%, do montante total transaccionado.

Relativamente aos instrumentos financeiros, as Obrigações do Tesouro com indexação ao Dólar (OTTX), com uma maturidade residual até dois anos, foram o instrumento mais negociado, representando no mês de Março 72,67% do montante total de transacções.

Para os membros da Bodiva, o aumento do volume de negócio reflecte cada vez mais a consolidação da literacia financeira sobre as alternativas de poupança, bem como a confiança das empresas e famílias angolanas nos instrumentos financeiros disponíveis para a transacção.

As instituições financeiras mantêm-se como as principais negociadoras no mercado de capitais, com 143, 86 mil milhões de Kwanzas (AKz), mais que o dobro do volume do sector de petróleo e gás (AKz 62,60 mil milhões).

Segundo dados da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) publicados no início do mês de Março deste ano, quanto à posição vendedora, o sector do Comércio a Grosso e a Retalho ocupa a liderança com 93,52 mil milhões de Kwanzas, seguido do sector da prestação de serviço, com 46,85 mil milhões de Kwanzas.

Nas operações de venda, os agentes de intermediação representam 60,4 por cento do montante total (874,1 mil milhões), seguido pelos clientes empresas com 36,2 por cento (316,2 mil milhões) e pelos clientes particulares que correspondem 3,4 por cento (29,8 mil milhões).

Sobre as contas abertas, dados da Bodiva indicam que durante o ano de 2019 foram abertas quatro mil e 607 contas de registo individualizado, que corresponde mais de 23 por cento relativamente a 2018.