Cadeia de Cacanda liberta 24 reclusos devido ao covid-19

Vinte e quatro reclusos que se encontram em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Cacanda, na Lunda Norte, foram soltos, no âmbito das medidas de prevenção e contenção da propagação do Coronavírus que já fez duas vítimas mortais no país.

A medida, segundo uma nota da Delegação do Interior na Lunda Norte, a que a Angop teve acesso hoje, domingo, visa a diminuição do número de reclusos nas unidades penitenciárias do país face à pandemia do novo Coronavírus.









Com a soltura dos 24 reclusos, o estabelecimento de Cacanda passa a controlar agora 553 presos, entre condenados e detidos.

No âmbito das medidas de prevenção e contenção da proliferação da pandemia, o estabelecimento criou duas salas de isolamento para novos reclusos e casos compatíveis ao Coronavírus e restringiu todas as visitas e alimentação provenientes de familiares dos prisioneiros.

O número de cidadãos em quarentena na Lunda Norte é de 35, sendo dois institucional e 33 domiciliares.

Angola já registou até ao momento 10 casos positivos de Covid-19, dos quais 6 activos, 2 recuperados e 2 falecidos.