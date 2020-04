Centros de quarentena serão liberados

O Ministério da Saúde pretende, ainda esta semana (sábado e domingo), liberar os centros de quarentena, tendo em conta a conclusão dos 14 dias definidos para o confinamento obrigatório para os cidadãos suspeitos de Covid-19.

Segundo o secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, já se fez todas colheitas das amostras que estão a ser processadas, para que até sábado e domingo se esvazie os centros de quarentena.

Depois desse período, avançou, os respectivos centros servirão para gestão de casos positivos leves, enquanto os hospitais de referência irão gerir os casos mais críticos.

Na habitual conferência de imprensa para actualização de dados, Franco Mufinda deu a conhecer que o número de cidadãos em quarentena institucional e domiciliar no país baixou de mil e 802 para mil e 700 pessoas, registando uma redução de 102 pessoas, nas últimas 24 horas.

Segundo o secretário de Estado para Saúde Pública, essa redução deveu-se a conclusão do período de quarentena (14 dias) dos cidadãos que chegaram de Portugal e África do Sul, nos dias 17 e 18 de Março, que começaram a ser liberados esta quarta-feira.

Dos mil e 700 cidadãos em quarentena, 919 estão em Luanda, sendo 441 em quarentena institucional.

Quanto aos testes realizados nas últimas 24 horas, o secretário de Estado disse que foram testados 40 cidadãos suspeitos, tendo resultado negativos.

Na terça-feira última foram testados 90 cidadãos que também deram negativos.

Avançou que o sector prevê ainda começar a realizar os testes rápidos de Covid-19 em todo país, a partir do dia 15 deste mês, visando desafogar Luanda, que até ao momento é a única província que faz essas análises.

Novo caso positivo

Esclareceu que o caso positivo, anunciado esta quarta-feira, não faz parte do número de cidadãos em quarentena institucional e domiciliar, mas trata-se de um cidadão sul-africano, residente em Luanda, que chegou no país no dia 18 de Março, proveniente de Pretória (África do Sul).

O cidadão em causa começou com os sintomas no dia 24 de Março, data em deu entrada numa das unidades hospitalar de referência nacional.

Segundo Franco Mufinda, as pessoas (família e amigos) que tiveram contacto com o cidadão sul-africano estão a ser rastreadas e postas em quarentena.

Com esse caso, Angola soma oito infectados com novo Coronavírus, sendo um recuperado e duas mortes.

Na ocasião, Franco Mufinda assegurou que os actuais cinco casos positivos hospitalizados estão estáveis.