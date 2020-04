Chuva desaloja mil 778 famílias em Ndalatando

A chuva registada sexta-feira na cidade de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte, durante oito horas consecutivas, provocou a destruição total de 263 residências, desalojando mil 778 famílias.

Segundo o balanço do Comando provincial do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, ficaram inundadas mil 515 residências e ruas, nalguns casos devido ao transbordo dos rios Muembeji e Catenda, interditando a circulação rodoviária, por algumas horas, na estrada nacional número 230, nesta cidade.









O comandante provincial daquela corporação, Zacarias Pedro Quinanga, em declarações, neste sábado, à imprensa, acrescentou que, no total, oito mil 902 pessoas foram afectadas pela temporal em Ndalatando.

As zonas mais afectadas foram os bairros Ilha, Sambizanga e Camundai.

Desde o inicio da época chuvosa, em Setembro de 2019, mais de duas mil famílias foram desalojadas pelas chuvas em vários municípios da província do Cuanza Norte.

Por sua vez, o governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, anunciou que estão já em preparação 250 lotes de terra para a autoconstrução dirigida e que começam a ser distribuídos a partir do mês de Maio, para o realojamento das famílias que vivem em zonas consideradas de risco, em Ndalatando.

As parcelas de terra estão a ser preparados numa área em processo de urbanização, no bairro do São Filipe, arredores desta cidade.

No âmbito do Programa Integrado de Intervenção Municipal (PIIM) serão realizadas, ainda este ano, trabalhos de desassoreamento do rio Muenbeji e de melhoria da ponte sobre o rio Catenda, para evitar os transbordos desses cursos de águas sempre que se registam chuvas intensas na região.