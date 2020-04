Chuva desaloja nove famílias no Andulo

Nove famílias dos bairros Silva II, arredores da sede municipal do Andulo, província do Bié, estão desalojadas devido às fortes chuvas que se abateram neste fim-de-semana.

A administradora do Andulo, Celeste Elavoko, que visitou as nove famílias afectadas, disse hoje à Angop que os desabrigados já receberam apoios, como bens alimentares, chapas de zinco e detergentes.









Segundo a responsável, o apoio visa permitir a reconstrução das residências destruidas e conferir melhores condições de vida às famílias afectadas.

Desde o início do ano, as chuvas deixaram mais de 400 cidadãos desabrigados dos municípios do Cuito, Catabola e Andulo.