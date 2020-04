Covid-19: Benguela sem pessoas em quarentena

A província de Benguela está desde segunda-feira sem pessoas em quarentena institucional ou domiciliar, suspeitos de contraírem a Covid-19, com a liberação dos últimos cidadãos de um grupo de 109 que se encontravam em observação pelas autoridades sanitárias, soube hoje, terça-feira, a Angop.

Alguns cidadãos que se encontravam em quarentena eram provenientes do exterior do país, enquanto outros eram contactos próximos.

De acordo com uma nota da comissão provincial de saúde pública, no quadro da implementação do plano de contingência para controlo, prevenção e resposta à pandemia, a província não registou mais casos suspeitos de Covid-19, bem como não possui mais cidadãos em quarentena ou em observação.

Por este facto, a comissão apela à contínua observância das orientações do Ministério da Saúde, sobre as medidas de prevenção individual e colectiva contra o coronavírus, colocando em evidência que a melhor forma de se prevenir é “ficar em casa”.

Entretanto, com a liberação dos 109 cidadãos em quarenta, sendo 23 destes institucional, no Hotel Ritz, a província fica assim sem caso suspeito da doença.









Durante a quarentena institucional, a comissão criou um posto de controlo de biossegurança que permitia o controlo da alimentação e bens para os suspeitos.

A província tem como centros de quarenta institucional, a unidade de tratamento da Catumbela, com 18 quartos equipados com ventiladores e médicos formados, o Hotel Ritz, com 67 quartos, a vila olímpica, com 200 quartos, Infortur, com 105, bem como o centro da Canjala e o parque da Chimalavera com capacidade para instalar mais de 3000 tendas.

Os demais município da província também já criaram áreas/instalações para acolher possíveis casos suspeitos de coronavírus.

A Angop apurou que os três casos suspeitos de infecção por Covid-19 que a província controlava tiveram resultado negativo nas análises laboratoriais.