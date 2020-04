COVID-19: Cerca de 20 milhões de empregos em África em risco

Cerca de 20 milhões de empregos estão em risco em África, cujas economias deverão entrar em recessão este ano devido ao impacto da pandemia do COVID-19, segundo um estudo da União Africana (UA).

Até agora, a África responde por uma fracção do total de casos da doença que infectou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com um registo da Reuters.









Mas as economias africanas já estão enfrentar uma crise económica global iminente, queda dos preços do petróleo e outras commodities e um sector de turismo em declínio.

Antes do início da pandemia, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em todo o continente havia sido projectado pelo Banco Africano de Desenvolvimento para atingir 3,4% este ano.

No entanto, em ambos os cenários modelados pelo estudo da UA – visto pela Reuters e intitulado “Impacto do coronavírus na economia Africana ” – o PIB agora diminuirá.

De acordo com o que os pesquisadores da UA consideraram seu cenário realista, a economia da África encolherá 0,8%, enquanto o cenário pessimista disse que haverá uma queda de 1,1%.

Até 15% para o investimento estrangeiro directo podem desaparecer.

“Quase 20 milhões de empregos, tanto nos sectores formais como informais, estão ameaçados de destruição no continente se a situação continuar”, afirmou a análise.

A destruição de posto de trabalho é uma realidade de todos os países do mundo atingidos pelo Covid-19, com destaque para os EUA que até Março perderam mais de 710 mil postos de emprego, mas as estimativas apontam que até finais de Abril é sejam mandados para o desemprego mais de 10 milhões pessoas.

Exportações, importações projectadas para cair

Os governos africanos podem perder de 20 a 30% de sua receita fiscal, estimada em 500 mil milhões de USD em 2019, constatou.

Enquanto isso, projecta-se que as exportações e importações caiam pelo menos 35% em relação aos níveis de 2019, resultando em uma perda no valor do comércio de cerca de 270 mil milhões de USD. Isso ocorre no momento em que a luta contra a disseminação do vírus leva a um aumento do gasto público de pelo menos USD 130 mil milhões.

Os produtores de petróleo em África, que viram o valor de suas exportações de petróleo cair nas últimas semanas, estarão entre os mais atingidos.

Os maiores produtores de petróleo na África Subsaariana, Nigéria e Angola, sozinhos, poderiam perder USD 65 mil milhões de USD. Os exportadores africanos de petróleo deverão ver seus défices orçamentários dobrar este ano, enquanto suas economias encolherão em média 3%.

Economias dependentes do turismo podem encolher

Os destinos turísticos africanos também sofrerão.

Nos últimos anos, a África esteve entre as regiões que mais crescem no mundo para o turismo. Mas com as fronteiras agora fechadas para impedir a propagação da doença e companhias aéreas inteiras aterradas, o sector foi quase totalmente fechado.

Os países onde o turismo constitui uma grande parte do PIB verão suas economias contraírem uma média de 3,3% este ano. No entanto, os principais pontos turísticos da África, Seychelles, Cabo Verde, Maurício e Gâmbia encolherão pelo menos 7%.

“No cenário médio, o sector de turismo e viagens na África pode perder pelo menos 50 mil milhões devido à pandemia da covid-19 e pelo menos dois milhões de empregos directos e indirectos”, afirmou o estudo da UA.

As remessas de africanos que vivem no exterior – o maior fluxo financeiro do continente na última década – dificilmente amortecerão o golpe.

“Com a actividade económica em crise em muitos países avançados e emergentes, as remessas para a África podem sofrer declínios significativos”, concluiu a análise.