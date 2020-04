COVID-19: Notícia sobre morte de brasileiros é falsa

As informações em circulação nas redes sociais sobre a morte de um casal brasileiro, por Covid-19, nesta segunda-feira, no condomínio Golden, no município de Talatona, em Luanda, “é completamente falsa”, afirmou hoje o porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José.

“A verdade é que o casal foi encontrado numa residência em que um dos membros da mesma família testou positivo ao Covid-19, o que provocou alguma suspeita a nível da vizinhança, que foi disseminando a notícia pelas plataformas digitais”, explicou.









Falando na habitual conferência de imprensa de actualização sobre a pandemia, o comissário da Polícia Nacional condenou com veemência a postura de cidadãos com esse “procedimento desestabilizador”, prometendo responsabilizar quem for apanhado a fazê-lo.