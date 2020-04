COVID-19: Pastores condenados por desobediência

Dois pastores da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal e igual número de diáconos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município do Cuango (Lunda Norte), foram condenados, segunda-feira, a três meses de prisão, com penas suspensas.

Os quatro religiosos foram flagrados a realizar cultos, no dia 29 de Março, violando os pressupostos do Estado de Emergência em vigor no país desde 27 de Março, devido à pandemia da Covid-19.

Por ausência de antecedentes criminais, confissões espontâneas e súbito arrependimento de Recodito Kawawa, João Luís (pastores), André Flávio e Celson Costa (diáconos), julgados sumariamente, as penas foram suspensas e convertidas no pagamento 10 mil kwanzas de multa e 40 mil kwanzas de taxa de justiça.

Durante o Estado de Emergência, está proibida a realização de cultos religiosos e os aglomerados de até 50 pessoas. Deve igualmente cumprir um isolamento social em residências, excepto em questões meramente justificáveis como saída para procura de alimentos, busca de assistência médico-medicamentosa e outras previamente autorizadas.

Na Lunda Norte, 11 cidadãos encontram-se em quarentena domiciliar devido à Covid-19.









Até ao momento, todos os casos positivos registados no país foram importados, não havendo qualquer contaminação a nível das comunidades.

Do total de 16 infectados, dois morreram, igual número curou e os demais seguem em tratamento.