Covid-19: Polícia trava 36 cidadãos na fronteira Angola/RDC

Trinta e seis cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que procuravam entrar em Angola, viram-se frustrados, nesta segunda-feira, pela Polícia de Guarda Fronteira na Lunda Norte, como medida preventiva para evitar a circulação comunitária da Covid-19.

A situação ocorre em cumprimento do Decreto Presidencial que tem, entre outros objectivos, interditar a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres, por 15 dias, prorrogáveis por igual período de tempo, em função do comportamento global da pandemia do COVID-19.



Segundo a Policia Nacional na Lunda Norte, dos 36 cidadãos travados no Marco-28, no município do Cuango, quatro são mulheres, uma criança e 32 homens, que pretendiam atingir as zonas de Cavuba e Bananeira, áreas com maior índice de exploração ilegal de diamantes.