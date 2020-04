Covid-19: Prevenção e combate custa mais de quatro mil milhões de kwanzas

O Governo angolano gastou até à data de hoje 4,5 mil milhões de Kwanzas (o equivalente a nove milhões de dólares) em despesas relacionadas com a prevenção e combate do Covid-19.

Dados oficiais disponibilizados pela Comissão Interministerial que coordena a acção contra o coronavírus referem que a esse montante deve somar-se o valor das despesas já comprometidas, isto é, pagamentos actualmente em curso, que ascendem a 14 mil milhões de kwanzas (correspondentes a 29, 4 milhões USD).









Relativamente às doações que pessoas singulares e organizações empresariais, embaixadas de países acreditados junto do Estado angolano, igrejas, ONGs e outras, de acordo com a mesma fonte, fizeram chegar voluntariamente à Comissão Interministerial o valor já acumulado, chegando a 510 milhões, 870 mil e 933 kwanzas.

Diversas empresas, de entre elas bancos, decidiram oferecer equipamentos, material de biossegurança e outros meios que pagaram directamente a fornecedores no estrangeiro e que a Comissão Interministerial espera receber em breve.

Essas aquisições estão cifradas em seis milhões, 242 mil e 285 dólares norte-americanos.

A Comissão refere que, neste último pacote, há a incluir também uma encomenda de meios assistenciais feita por um banco de capitais nacionais no valor de 772 mil e 285 euros.

Além dos montantes em dinheiro, a Comissão Interministerial para Prevenção e Combate ao Covid-19 recebeu também quantidades generosas de bens alimentares, pulverizadores, reservatórios de água em plástico, materiais de limpeza e desinfecção como detergentes e sabão, viaturas, no quadro de um amplo movimento de solidariedade que se desencadeou no país e tudo indica venha a conhecer maior adesão nos próximos dias.

Destaca-se igualmente que as doações em dinheiro que chegam à Comissão Interministerial compreendem um espectro que vai desde singulares, que oferecem vinte a cinquenta milhões de Kwanzas, por vezes mais até, a cidadãos que depositam duzentos Kwanzas, numa demonstração de que pretendem contribuir com o pouco que têm, independentemente das suas próprias dificuldades do quotidiano.

