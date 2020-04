Daniel Dae Kim se recuperou do coronavírus após uma ‘recaída’: ‘Esta doença é diferente de tudo que já experimentei’

Daniel Dae Kim anunciou que está “livre de vírus”, 10 dias depois de revelar publicamente que deu positivo para COVID-19. O ator de 51 anos de idade, mais conhecido pelo seu papel na série ‘Lost’, explicou no passado domingo que “teve um recaída” após sua última atualização de saúde.

“Esta doença é diferente de tudo que já experimentei e na semana passada não foi exceção. Então, no dia seguinte ao meu último vídeo, minha medicação terminou ”, revelou o ator nas redes sociais. “Estava me sentindo mais saudável, como mencionei, e achei que seria bom deixar meu sistema imunológico tomar conta do resto do caminho. Mas, talvez eu estivesse um pouco confiante demais. Um dia depois, comecei a me sentir lento, cansado. Eu ainda estava congestionado e, estranhamente, perdi o olfato, o que levou a uma perda do paladar. ”









Na semana passada, Kim compartilhou que estava tomando hidroxicloroquina (um medicamento antimalárico), Tamiflu, azitromicina (comumente conhecido como pacote Z) e um inalador de glicopirrolato. Na época, ele disse que se sentia “praticamente de volta ao normal”.

“A boa notícia é que nunca mais tive febre mas, ainda não me sentia bem”, admitiu. “Desde então, meu médico me disse que esses sintomas são comumente associados ao que é chamado de inflamação pós-viral e faz parte do processo de recuperação natural do nosso corpo. Para mim, isso durou alguns dias, mas me disseram nas pessoas que pode durar algumas semanas. “