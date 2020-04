Educação e televisão levam ensino ao domicílio

O Ministério da Educação e a Televisão Pública de Angola (TPA) rubricaram nesta quarta-feira (1/4), em Luanda, um protocolo de cooperação para a transmissão de tele aulas, através da emissão de conteúdos didácticos a serem veiculados pelos órgãos de comunicação social públicos.

O protocolo, válido por um ano e renovável por igual período de tempo, de acordo com o interesse manifestado pelas partes, visa atender a necessidade de reforçar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do subsistema do ensino geral.

“Considerando a pertinência da implementação do modelo de tele aulas ao domicílio, durante o período de estado de emergência, as partes acordaram em produzir e emitir conteúdos didácticos do ensino geral, através de tele aulas nos órgãos de comunicação social públicos”, lê-se no documento.

Acrescenta que os conteúdos didácticos a serem transmitidos obedecem as exigências estabelecidas pelo Ministério da Educação, ao qual caberá igualmente definir os parâmetros da sua produção, devendo indicar os órgãos e serviços competentes para o efeito.

Nos termos do acordo, rubricado pela ministra da Educação, Luísa Maria Alves Grilo, e pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da TPA, Francisco Mendes, esta deverá adaptar os espaços e horários da sua grelha de programação, com vista a facilitar a emissão dos conteúdos educativos.

O acto foi assistido pelo ministro da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino.