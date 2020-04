Embaixada angolana em França enaltece feitos de Padre Kapiñgala

A Embaixada de Angola em França enalteceu os feitos do Padre Tomás Kapiñgala, falecido por covid-19 (no dia 2 deste mês), destacando o seu exemplo de entrega, solidariedade e o sentido humanista, particular para a comunidade eclesiástica angolana.

Numa nota de condolências, chegada hoje, sábado, à Angop, o embaixador de Angola em França, João Bernardo de Miranda, exprime os profundos sentimentos de pesar pelo falecimento prematuro do prestigiado compatriota, Vigário de Sarcelles e Cura de Magny-en-Vexin, em França.









O documento refere que a Embaixada de Angola em França, que sempre contou com a presença do padre Tomás Kapiãgala nas suas actividades solenes, está profundamente abalada com o seu passamento físico, pelo que estende as suas condolências a família do malogrado em Angola.

O padre Tomás Kapiñgala faleceu no dia dois de Abril nos cuidados intensivos do Hospital de Pontoise-França, vítima de covid-19.