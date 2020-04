Governo Encerra 35 mercados informais no país

O governo angolano encerrou 35 mercados informais, entre os quais o do Kikolo (Luanda), um dos maiores do país a céu aberto, e 49 estabelecimentos comerciais por insolubilidade.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José, que falava em conferência de imprensa de actualização do estado Operativo do Estado de Emergência vigente no país, na capital angolana foram ainda encerrados os mercados das Pedrinhas e o das Salinas.









Relativamente a situação operativa, foram detidos, por desobediência civil, 87 cidadãos, dos quais 44 em Luanda, Benguela (05), Bengo (05), Cuanza Sul (10), Cuando Cubango (05), Bié (02), Cunene (02), Huila (01), Zaire (9), Moxico (04).

Foram apreendidas, igualmente em todo país, 132 viaturas por não respeitarem os níveis exigidos de lotação à luz das novas normas do Estado de Excepção, que recomenda a utilização de um terço da lotação total.

Apreendeu-se, também, por desobediência, 122 motorizadas em Benguela, 117 no Huambo, 55 em Luanda, 51 Uíge, 47 no Bíe, 41 no Moxico, 17 na Lunda Sul, 13 Bengo, 11 Lunda Norte, 10 Cuando Cubango e cinco no Cuanza Sul, além de 31 botijas de gás por especulação de preços.

Em relação as fronteiras, as forças da ordem detiveram 53 cidadãos por imigração ilegal.

Waldemar José informou ainda que, ao contrário das informações divulgadas nas redes sociais sobre o “pânico” registado num supermercado no Zango, município de Viana, envolveu dois cidadãos vietnamitas e não um chinês, suspeito de ser portador do Coronavírus.

Os cidadãos em causa recolhidos pelas forças da ordem terão cuspido no chão e não em bens alimentares a venda na aludida superfície comercial.

“Tão logo ocorreu a situação, encerrou-se o supermercado e convocou-se uma equipa do INEMA para avaliar o estado clínico desses cidadãos, que vivem em Angola há mais de três anos”, disse, afastando a hipótese de serem um portadores do Coronavírus.

Angola já registou até ao momento 10 casos positivos de Covid-19, dos quais 6 activos, 2 recuperados e 2 falecidos.