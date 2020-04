INAMET prevê chuva fraca na região norte do país

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê, até às 18h00 de hoje (quarta-feira), para a região Norte do país, a ocorrência de chuva fraca em alguns municípios das províncias de Malanje, Lunda Sul e Lunda Norte e chuvisco em alguns municípios de Cabinda, Zaire e Cuanza Norte.

Na mesma zona do do território nacional, o céu estará nublado pela madrugada e manhã, apresentando-se parcialmente nublado durante a noite nas províncias de Bengo, Cuanza Norte, Zaire e Lunda Norte.

No Centro teremos céu nublado, apresentando-se parcialmente nublado na província de Benguela, com chuva fraca a moderada no Moxico e chuva fraca e m alguns municípios do Huambo e Bié.

No Sul do país, antevê-se céu parcialmente nublado pela madrugada e manhã, alternando com períodos de muito nublado na Huíla e chuva fraca em alguns municípios do Cuando Cubango e Cunene.

As temperaturas extremas (mínimas e máximas) previstas para as principais cidades de Angola são:

Luanda 24/32, N’dalatando 18/28, Cuito 14/28, Cabinda 24/30, Malanje 17/28, Luena 18/29, Sumbe 23/28, Dundo 15/27, Lubango 17/29, Caxito 25/33, Saurimo 16/27, Menongue 19/28, Mbanza Congo 20/29, Benguela 21/30, Moçamedes 23/31, Uíge 16/29, Huambo 11/26 e Ondjiva com 20/30 graus centígrados.