INE suspende operações estatísticas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) suspendeu todas as acções de recolha de dados aos agregados familiares, empresas e estabelecimentos, devido à pandemia o coronavírus, que afecta o país já com 14 casos positivos.

A suspensão, de acordo com uma nota a que a Angop teve hoje acesso, abrange também o processo de recrutamento, selecção e formação de pessoal, no âmbito dos vários inquéritos e recenseamentos.









Deste modo, está suspensa a recolha de dados do IEA-Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), Inquéritos Económicos (IE), o REMPE – Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos, o RAPP (Recenseamento Agro Pecuário e Pesca e IMSS (Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde).

Enquanto isso, continua, mas de forma parcial, a recolha de Preços no Consumidor e ao Grossista nos postos de recolha onde a actividade comercial se faz sentir, sem prejuízo do cumprimento do Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência.

Apesar da situação, o INE vai engajar-se na apresentação de informação que poderá medir o impacto desta pandemia economia e na sociedade.