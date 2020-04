Internacional sérvio Prijovic condenado a três meses de prisão domiciliária

O futebolista internacional sérvio Aleksandar Prijovic foi condenado a três meses de prisão domiciliária, depois de violar o horário de recolhimento obrigatório imposto no país, como forma de conter a pandemia da covid-19.

De acordo com a agência de notícias Tanjuq, que cita fonte da Procuradoria de Belgrado, o futebolista dos sauditas do Ittihad foi condenado por “incumprimento das regras sanitárias vigentes durante a pandemia”.









Prijovic, de 29 anos, foi detido na sexta-feira num hotel de Belgrado quando se encontrava em convívio com mais 19 pessoas.

Na Sérvia, foi imposto o recolher obrigatório entre as 17:00 e as 05:00 horas e é proibido juntarem-se mais de cinco pessoas em espaços interiores e duas no exterior, como medidas de combate à propagação do novo coronavírus.

No país, já se registaram até hoje 1.624 casos positivos e 44 mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 63 mil. Dos casos de infeção, cerca de 220 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.