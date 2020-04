Jay Z e Meek Mill doam 100.000 máscaras a prisoneiros

Os rappers Jay-Z e Meek Mill estão ajudando a proteger presos e funcionários da prisão contra coronavírus com a generosa doação de 100.000 máscaras cirúrgicas.

A dupla, por meio de sua organização da Reform Alliance, conseguiu adquirir o suprimento altamente procurado para colocar nas mãos de alguns dos mais vulneráveis durante a pandemia.

As máscaras serão distribuídas ao Departamento Correcional do Tennessee, a Penitenciária Estadual do Mississippi, com a maior parte destinada ao Departamento Correcional de Rikers Island, Nova York, uma das maiores prisões do Estados Unidos e suas instalações médicas.

Fonte: Entertainment weekly