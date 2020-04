Jovem baleado pela polícia, não foi por desobediência

Um jovem, Henriques Domingos, de 26 anos de idade, foi baleado, este sábado, por um agente da ordem pública, num dos membros inferiores, nas imediações do Mercado do Chgissindo, cidade do Cuito, província do Bié.

A vítima revelou que o incidente resultou de uma briga com um irmão e não por desobediência ao Estado de Emegência.









Henriques Domingos “está fora de perigo, mas deverá ser submetido a intervenção cirúrgica, em breve”, revelou o supervisor em serviço no Hospital Provincial do Bié, enfermeiro Pedro Barros, citado pela Angop.

“A bala entrou na região poplítea do joelho direito e rompeu a rótula, mas o paciente não apresenta nenhum perigo de vida”, frisou Pedro Barros, pouco depois da vítima ter sido submetida a um exame de Raio X.

Angola cumpre Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, desde 27 de Março último, devido ao novo Coronavírus (Covid-19) que assola o mundo e o país, que até hoje contabiliza 10 casos positivos.

Desde então, há relatos de vários incidentes entre populares e os agentes da Defesa e Segurança em todo o país. Nas redes sociais, surgiram nos últimos dias vários vídeos que evidenciam esta situação.

No sábado, 13 moto-taxistas terão se insurgido contra membros de Defesa e Segurança, na zona do Mercado do Chissindo (Cuito), ao serem impedidos de circular.

Para conter a situação “um dos membros de Defesa e Segurança efectuou um disparo que atingiu, infelizmente, um cidadão que foi imediatamente transportado para um dos hospitais do Cuito”, relatou o porta-voz do Ministério do Interior, o subcomissário Waldemar José, em conferência de imprensa, este sábado.