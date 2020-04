Luanda com 50 camiões-cisternas para distribuição água potável

A província de Luanda dispõe de 50 camiões-cisternas para fazer a distribuição de água potável as pessoas mais carenciadas, no âmbito do plano de contingência para prevenção da COVID-19 no país.

De acordo com uma nota de imprensa da Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL), coordenadora do Gabinete de Infra-estrutura do Governo Provincial de Luanda para o Plano de Distribuição de Água Gratuita às áreas sensíveis e populações, o mesmo contava inicialmente com 30 camiões e desde hoje (1 de Abril) passou para 50.

Para aferir o grau de execução do mesmo, segundo a nota, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, deslocou-se às instalações da Empresa Multiparques, local onde foi instalada a comissão de gestão e coordenação da distribuição de água gratuita, para constatar a execução das acções propostas no plano de contingência em curso.

De acordo com o balanço realizado no decurso da visita da Coordenação da Comissão de Gestão e Coordenação de Distribuição de Água Gratuita “Estado Maior”, concluiu-se que deviam acrescentar mais 20 camiões aos 30 inicialmente previstos para dar celeridade ao plano de contingência em Luanda.



Esta visita serviu, de igual modo, para orientar a coordenação da EPAL no sentido de fazer chegar este bem precioso aos bairros e áreas onde a água ainda não chega.

Importa de igual modo referir que foram já identificadas as populações mais carenciadas nos diferentes bairros e zonas de Luanda que serão abastecidas com o precioso líquido a partir de hoje, 1 de Abril de 2020.



Esta acção conta com o suporte de empresas privadas, como, a Multiparques, Sinohydro, CTCE, CGGC, ANHUI, OCE, Omatapalo, CEIEC, Odebrecht, AJS – António J. Silva e das Administrações Municipais diversos proprietários de camiões cisternas, bem como a colaboração prestimosa da Associação dos Camionistas Distribuidores de Água de Luanda.