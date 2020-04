Movicel atribui pacote especial gratuito

A Movicel, empresa angolana de telecomunicações móveis, anunciou em comunicado atribuir pacote especial gratuito aos seus clientes no âmbito do Plano de Contingência ao Covid-19 no país.

No âmbito da sua responsabilidade social, e em linha com o comunicado do Ministério das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, a Movicel preparou um conjunto de acções que visam manter os seus clientes permanentemente contactáveis com os seus familiares e amigos, durante o Estado de Emergência, face à pandemia do Coronavírus “Covid-19” que grassa o mundo.

Assim sendo, a Movicel disponibilizará um pacote especial mensal gratuito por assinante.

Poderão, também, ter direito a quarenta e cinco (45) minutos de ligações de Voz (móvel) e envio de 30 mensagens (SMS) 200 MB, válidos durante 30 dias. Este pacote especial é atribuído automaticamente a todos os clientes que não tenham um plano activo.

Nesta oferta, as chamadas e as mensagens (SMS) terão um limite: 1,5 minutos por dia e uma mensagem (SMS) todos os dias.

Em relação ao serviço de Internet, serão disponibilizados acessos ao Serviços Públicos Electrónicos (SEPE), ao Portal do Ministério da Saúde e aos Portais do Governo, bem como duzentos (200 MB) Megabytes para Dados.