MPLA doa um milhão de kwanzas para o combate ao covid-19

O Comité Provincial do MPLA no Cuanza Sul entregou hoje, sexta-feira, no Sumbe, um milhão de kwanzas a Comissão Técnica Provincial de Prevenção a Covid-19, para a aquisição de material de biossegurança.

O MPLA no Cuanza Sul disponibilizou igualmente uma carrinha que será usada pelos técnicos da Saúde enquanto durar o processo de luta contra à pandemia do Coronavírus.









Em declarações à imprensa, o segundo secretário provincial do MPLA, Eliseu Segunda, disse tratar-se de um gesto que visa mitigar eventual carência dos serviços da saúde.

O político apelou união dos militantes do partido e solicitou o seu apoio para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde no combate do Covid-19.

Segundo o porta-voz da Comissão Técnica Provincial, Felizardo Manuel, a oferta vai ajudar a mitigar algumas carências com que se debate a agremiação.

Enumerou como prioridades a aquisição de material de biossegurança, de protecção individual, de limpeza e alimentação para os técnicos que trabalham no processo.

O ponto de situação de indivíduos que se encontram em quarentena na província baixou de 15 para sete, sendo cinco no Sumbe e dois no município da Cela.