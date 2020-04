Multicaixas revalidados ainda sem visibilidade no Express

Os cartões multicaixas que expiraram até 31 Março estão a partir de agora revalidados para mais seis meses, mas de momento não terão ainda visibilidade no canal Multicaixa Express.



A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), numa nota de imprensa enviada hoje à Angop, diz estar a estudar uma solução tecnológica para que os cartões possam ser utilizados no canal Multicaixa Express.

Entretanto, os cartões revalidados podem ser utilizados para realizar todo tipo de operações.

A medida, de acordo com da EMIS, visa reduzir o número de clientes no interior dos bancos que queiram emitir uma segunda via do cartão multicaixa, durante a vigência do estado de emergência decretado por força da Covid-19.

A EMIS é a sociedade gestora dos Terminais Multicaixas e de pagamento automático e congrega todos os bancos do sistema nacional, regulados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).