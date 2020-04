Polícia cidadão proveniente da Turquia tenta furar fronteira

A Polícia de Guarda Fronteira no posto fronteiriço do Luvo, 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, travou, nesta segunda-feira, a entrada no território nacional de um cidadão angolano proveniente da Turquia.

Segundo a Polícia Nacional, num documento a que a Angop teve acesso, o referido cidadão, de 52 anos de idade e natural do município de Bembe (Uíge), para chegar à fronteira do Luvo, passou pela Bélgica, Polónia e República Democrática do Congo (RDC).

Este cidadão, detido em cumprimento do Decreto Presidencial que tem, entre outros objectivos, interditar a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres, por 15 dias, foi interpelado pelas forças da ordem em caminhos clandestinos, com guias que fugiram.

Acrescenta o informe que o indivíduo está sob controlo das autoridades sanitárias locais para o devido rastreio, já que escalou países com casos elevados da covid-19.

Por outro, 45 cidadãos da RDC foram impedidos de entrar no território nacional, nos últimos três dias, por violação da fronteira terrestre que delimita Angola com àquele país vizinho.









As detenções ocorreram nos postos fronteiriços do Luvo, Mpozo e Ntoyo, nos municípios de Mbanza Kongo, Nóqui e Cuimba.