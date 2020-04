PR apela ao cumprimento dos cuidados contra Covid-19

O Presidente da República, João Lourenço, reiterou este sábado o apelo para o cumprimento das recomendações e dos procedimentos de prevenção contra a Covid-19, que têm como objectivo evitar ao máximo o surgimento da contaminação comunitária e a propagação da pandemia.

Numa mensagem a propósito do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que hoje se assinala, o Presidente João Lourenço refere que, nesta guerra atípica, temos duas armas que todos devemos usar ao mesmo tempo.









“Ficar em casa” e “Lavar as mãos com sabão quantas vezes for possível”, indica o Chefe de Estado angolano na mensagem a que a ANGOP teve acesso hoje.

Sublinha que só a autodisciplina individual e colectiva “nos salvará, para podermos voltar à nossa vida normal e disfrutar dos benefícios da paz e da reconciliação nacional”.

A 22 de Fevereiro de 2002, prossegue o Estadista, após décadas de um conflito armado entre irmãos angolanos, que ceifou inúmeras vidas humanas e destruiu grande parte das infraestruturas com que o país contava, alcançou-se finalmente a tão almejada paz.

O Memorando de Entendimento para a paz no país foi formalizado a 4 de de Abril de 2002, em Luanda.

João Lourenço assinala que os angolanos compreenderam que só em paz era possível ter uma Angola democrática, próspera e desenvolvida com a qual os antepassados sempre sonharam e lutaram.

Ressalta que na altura, “o Presidente José Eduardo dos Santos, como estadista”, soube interpretar o sentimento da grande maioria dos angolanos, das igrejas e da sociedade civil, verdadeiros artífices da paz alcançada.

Na mensagem, que assinala a efeméride, João Lourenço destaca o facto de os angolanos comemorarem o 18º aniversário do 4 de Abril, numa conjuntura de crise económica iniciada em 2014, que se foi agravando com o aumento da dívida pública e a baixa dos preços do petróleo nos últimos anos.

Acrescenta que o desafio de reverter a situação é grande mas é realizável, “se todos compreendermos que o caminho é apostar na produção interna de bens e serviços pelo nosso sector empresarial privado e investidores estrangeiros, neste quadro de um melhor ambiente de negócios”.