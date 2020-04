PR defende desenvolvimento do Turismo

O Presidente da República, João Lourenço, declarou esta quarta-feira , em Luanda, que o sector do Turismo assume um importante papel como promotor do desenvolvimento e gerador de receitas e de postos de trabalho no país.

Ao falar na cerimónia de posse de novos governantes, o Chefe de Estado sublinhou que no domínio do Turismo o país tem grandes potencialidades e, por algumas razões, não estão desenvolvidas.

No acto, o Presidente da República disse que para inverter esse quadro conta com a capacidade da nova titular da pasta, que apesar de ser jovem já conseguiu atrair o interesse de investidores para o sector.

João Lourenço referia-se à bióloga, ictiologista (estuda os peixes) e conservacionista, Adjany Costa, empossada como ministra da Cultura, Turismo e Ambiente.

A nova governante já desempenhou a função de directora de projecto do Okavango “Wilderness Project” da National Geographic.









“Apostamos na juventude, na mulher, mas também no saber e na ciência”, observou João Lourenço que encorajou os empossados a trabalharem em parceria com outros departamentos ministeriais.

Em cerimónias separadas, Adão de Almeida tomou posse como ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.

Em seguida, em outra cerimónia, foram empossados os ministros João Ernesto dos Santos (Defesa Nacional e Veteranos da Pátria), Téte António (Relações Exteriores), Marcy Cláudio Lopes (Administração do Território), António Francisco de Assis (Agricultura e Pescas), Victor Francisco dos Santos Fernandes (Indústria e Comércio) e Diamantino Pedro Azevedo, (Recursos Minerais, Petróleo e Gás).

No mesmo acto tomaram posse os ministros Manuel Tavares de Almeida (Obras Públicas e Ordenamento do Território), Manuel Gomes da Conceição Homem (Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social) e Adjany da Silva Freitas Costa, Cultura, Turismo e Ambiente).

Numa terceira cerimónia, João Lourenço empossou os secretários de Estado José Maria de Lima (para a Defesa Nacional), Afonso Carlos Neto (Indústria Militar), Domingos André Tchikanha (Veteranos da Pátria), Laurienda Jacinto Prazeres Monteiro (Administração do Território) e Márcio de Jesus Lopes Daniel (Autarquias Locais).

A lista dos secretários de Estado empossados esta quarta-feira prossegue com José Carlos Lopes da Silva Bettencourt (Agricultura e Pecuária), André de Jesus Moda (Florestas), Esperança Maria Eduardo Francisco (Pescas), Ivan Magalhães do Prado (Indústria), Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes (Comércio) em Jânio da Rosa Corrêa Victor, (Recursos Minerais).

Completam a lista os secretários de Estado, José Alexandre Barroso (Petróleo e Gás), Carlos Alberto Gregório dos Santos (Obras Públicas), Ana Paula Chantre Luna de Carvalho (Ordenamento do Território), Mário Augusto da Silva Oliveira (Telecomunicações e Tecnologias de Informação), Nuno dos Anjos Caldas Albino, (Comunicação Social), Maria da Piedade de Jesus (Cultura) e Paula Cristina Francisco Coelho (Ambiente).

Já Mendes Lourenço Gaspar foi empossado no cargo de vice-governador da província da Lunda Sul para o sector Político, Social e Económico.

O Presidente da República e Titular do Poder Executivo, João Lourenço, reduziu o seu Executivo de 28 para 21 departamentos ministeriais.