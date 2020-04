Preço do álcool gel dispara e sofre um aumento de 225%

O preço do frasco de 500 mililitros de álcool gel, um produto para desinfestação das mãos, chegou a ser comercializado, até finais de Março último, no valor de quatro mil e 500 kwanzas, um aumento na ordem dos 225%.

De acordo com o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), o produto que teve uma “grande” aderência da população viu o seu preço disparar tão logo foram anunciados os primeiros casos positivos de coronavírus em Angola, a 21 de Março.









Em declarações à Angop, o chefe do Departamento de Acompanhamento dos Preços e Subsídios do IGAPE, Raimundo Santa Rosa, referiu que tal produto, em Fevereiro deste mesmo ano, custava dois mil kwanzas.

Falando a propósito do Decreto Executivo do Ministério das Finanças que alista os bens medico-medicamentosos para prevenção e tratamento do coronavírus nos preços vigiados, disse que na segunda metade de Março os materiais de biossegurança viram o preço passar de 50 para 300 kwanzas, uma variação na ordem dos 500%.

Face a situação, o Ministério das Finanças, enquanto Autoridade de Preços, fez constar os produtos em causa na lista dos preços vigiados, num total de 39 de bens medico-medicamentosos.

Lembrou que as regras para fixação e alteração dos preços limita em 20% a margem de lucro dos preços vigiados e obriga os agentes económicos a apresentação da estrutura dos custos assumidos na produção/importação, distribuição e comercialização destes bens.

A pratica de preço acima do preço justo (calculado com base nos custos e na margem do lucro máximo de 20%) dá lugar a multa, que vai desde o dobro até ao quádruplo da diferença de preço, indevidamente cobrado, ponderado pelas quantidades vendidas.

O IPAGE diz que já começa a observar a redução dos preços no valor médio de 50%, após as regras estabelecidas pelo Ministério de tutela, um valor considerado ainda de “não satisfatório”.

A lista dos bens médico-medicamentosos para prevenção e tratamento do coronavírus, cujos preços passam ser vigiados, consta produtos como álcool gel, adesivos, algodão, antipiréticos, paracetamol, aventais descartáveis, borboletas de diversos tamanhos, caixas de incineração, cloreto de sódio, lençóis descartáveis.

Máscara, seringas, baldes para dissolução de hipoclorito, fatos macaco impermeáveis, luvas, protector de sapatos, pulverizadores, sabão azul, sacos mortuários, vitamina, toucas, termômetros laser, supostos duplos para soros, entre outros.

Contribuir para a redução do risco circulação comunitária do Covid-19, garantindo o acesso dos cidadãos e instituições publicas e privadas aos bens medico-medicamentosos essenciais a um preço justo e livre de especulação, é o principal objectivo do Executivo com esta medida.

A Inpecção-Geral Saúde, em colaboração com a do Comércio e o Serviço de Investigação Criminal, foram orientados a fiscalizar o cumprimento do estatuído no diploma legal.