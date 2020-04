Quem é Adjany Costa, ministra “do novo superministério” da Cultura, Turismo e Ambiente?

Adjany da Silva Freitas Costa tem 30 anos de idade, é pesquisadora, mestre em biologia e doutoranda em Práticas Internacionais de Conservação da Vida Selvagem pela Universidade de Oxford (Reino Unido).

Adjany Costa trabalha junto da comunidade Luchaze nas terras altas do leste do país. Em 2017, desempenhou, durante 4 meses, o cargo de directora do projecto da National Geographic da Vida Selvagem do Okavango para Angola.

Em 2018, foi uma das 7 participantes da expedição científica ao longo da Bacia do Okavango que resultou no filme/documentário “Into the Okavango”.

A 26 de Setembro de 2019, foi galardoada com o prémio “Jovens Campeões da Terra” instituído pelas Nações Unidas a favor de activistas da protecção do meio ambiente com idades entre os 18 e os 30 anos.

A 11 de Novembro de 2019, foi condecorada pelo Presidente João Lourenço com a medalha de Mérito Civil do Primeiro Grau, como reconhecimento do seu contributo ao engrandecimento do país.









Com 30 anos, Adjany Costa é o membro mais jovem do executivo de João Lourenço.