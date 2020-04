RDCongo ‘preparada’ para participar de testes de vacinas contra covid-19

A República Democrática do Congo está preparada para participar de testes de qualquer futura vacina contra o coronavírus, disse na sexta-feira o chefe da força-tarefa do país contra a pandemia, informou a AFP.

“Fomos escolhidos para realizar esses testes”, disse o chefe do instituto nacional de biologia, Jean-Jacques Muyembe.









“A vacina será produzida nos Estados Unidos, no Canadá ou na China. Somos candidatos a fazer o teste aqui”, disse Muyembe em entrevista coletiva em comentários que provocaram polêmica na República Democrática do Congo em meio a acusações de que a população estava sendo usada. como cobaias.

Muyembe sugeriu que os ensaios clínicos podem começar em julho ou agosto.

“Há um dado momento, o COVID-19 será incontrolável”, afirmou o virologista.

“A única maneira de controlá-lo é com uma vacina, assim como o Ebola. Foi uma vacina que nos ajudou a acabar com a epidemia de Ebola.”

Muyembe fez esses pronunciamentos depois de dois médicos franceses, que causaram ondas de reações e fortes críticas, terem discutido num programa de televisão a idéia de testar uma vacina contra o coronavírus na África.

Camille Locht, chefe de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (INSERM) de Lille, e Jean-Paul Mira, chefe de terapia intensiva do hospital Cochin em Paris, sugeriram que a África oferecia melhores condições para testar a vacina.

Seus comentários provocaram críticas furiosas, com a ONG francesa anti-racismo SOS Racisme, dizendo: “Não, os africanos não são cobaias”.

Até o ex-astro de futebol internacional e da Costa do Marfim, Didier Drogba, participou.

“É inconcebível que continuemos a aceitar isso. A África não é um laboratório. Eu denuncio fortemente essas palavras muito sérias, racistas e desdenhosas”, escreveu o ex-atacante do Chelsea e Marselha na sua página no Facebook e no Twitter.

“Ajude-nos a salvar vidas em África e impedir a propagação do vírus que está desestabilizando o mundo inteiro, em vez de nos ver como cobaias. É um absurdo”, escreveu Drogba.



A décima epidemia de Ebola na República Democrática do Congo está prevista para ser declarada como terminada a 12 de abril, depois de ter matado mais de 2.200 pessoas no leste do país desde o seu surto em 1 de agosto de 2018.

Mais de 320.000 pessoas receberam duas vacinas experimentais diferentes para interromper a propagação.