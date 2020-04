Rihanna e Jay-Z doam USD 1 milhão cada para combate ao COVID-19 em Los Angeles e Nova York

Rihanna e Jay-Z estão fazendo sua parte para ajudar com o impacto da crise do coronavírus doaram US $ 1 milhão cada para uma fundação de luta contra COVID-19 em Los Angeles e Nova York.

Os fundos da Fundação Clara Lionel, de Rihanna, e da Fundação Shawn Carter, de Jay-Z, apoiarão trabalhadores indocumentados, populações encarceradas, sem-teto e idosos e filhos de profissionais de saúde da primeira linha nas duas cidades durante a pandemia.









Os fundos serão canalizados diretamente as organizações, incluindo a ACLU, a Coligação de Imigração de Nova York, o Fundo do Prefeito de LA e o Fundo para Escolas Públicas, bem como fornecerão, alimentos e materiais de aprendizagem para os profissionais de saúde e filhos dos socorristas, juntamente com os encarcerados, idosos e populações sem-teto na cidade de Nova York e Los Angeles.

“Em tempos de crise, é imperativo que nos unamos como uma comunidade para garantir que todos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso a necessidades críticas: abrigo, saúde, nutrição e educação”, Gloria Carter, mãe de Jay-Z e CEO da SCF, disse em comunicado aos meios de comunicação. “A única maneira de superar essa pandemia é com amor e ação.”

Na semana passada, o CLF anunciou US $ 5 milhões em doações para parceiros locais que trabalham nas linhas de frente dando resposta ao coronavírus nos Estados Unidos, Caribe e África.

Fonte: People