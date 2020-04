Saiba perseguir os seus sonhos

Hoje eu queria postar este look como sugestão para o fim-de-semana. Porém, enquanto fazia a seleção das fotografias, lembrei-me do dia em que a minha prima disse-me que queria ser designer. Foi a alguns anos atrás, na altura ela ainda não sabia fazer muita coisa. Lembrei-me das primeiras criações feitas por ela, voltei a olhar para a perfeição deste look e pensei no quanto querer é poder. Senti-me tão motivada que aproveitei a oportunidade para partilhar esta motivação consigo também.

Já imaginou como seria a tua vida se perseguisses os teus sonhos e trabalhasses em aplicar aquela boa ideia que não te sai da cabeça?









