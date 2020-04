Sub-Comissário Waldemar José desmente agressão contra cidadão na província do Namibe

O porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José, desmentiu hoje, quinta-feira, em Luanda, o alegado caso de agressão contra um cidadão nacional no município do Tômbwa, província do Namibe, por forças da Polícia Nacional.

Falando na habitual conferência de imprensa de balanço das últimas 24 horas do Estado de Emergência Nacional, no âmbito da prevenção e combate contra o Covid-19, Waldemar José frisou que as imagens difundidas nas redes sociais são antigas e não estão relacionadas com nenhum caso de agressão que tenha sido perpetrada pelos agentes das forças de defesa e segurança.









O oficial destacou o julgamento de dois agentes da Polícia Nacional na província de Benguela, por ato de suborno. Os réus foram condenados a três meses de prisão efectiva.

Apontou ainda a detenção, na quarta-feira, de um cidadão por atropelar um oficial da polícia, que será responsabilizado criminalmente, e de uma cidadã para responsabilização criminal, por tentativa de atropelamento de um agente numa barreira policial, ambos na província da Huíla.

Nas últimas 24 horas foi também detido, na mesma província, um cidadão para responsabilização criminal, por ter agredido, com uma garrafa, um agente da polícia.

Na província do Namibe, cinco cidadãos foram condenados e um absolvido, enquanto 90 detidos por desobediência e desacato autoridade.

Luanda lidera a lista com 49 detidos, 17 na Huila, nove no Moxico, seis no Bengo, cinco na Lunda Norte, quatro no Uíge, três no Cuanza Sul, Lunda Sul e Cabinda, um no Cunene, Bié e Huambo, respectivamente.

Waldemar José informou terem sido apreendidas 99 viaturas por excesso de lotação, nas províncias do Uige, com 47, Luanda com 38, Cuanza Sul com seis, Benguela com três, Cunene e Cuando Cubango com duas, Moxico com uma.

A polícia apreendeu também 156 botijas de gás butano por especulação de preços e 274 motociclos, na província do Cuanza Norte, 81 motociclos nas províncias de Luanda, 72 no Uíge, 27 em Benguela, 20 no Cuanza Sul, 18 no Moxico, 16 no Cunene, 13 no Bengo, 11 em Cabinda, 10 no Cuando Cubango, seis no Cuanza Sul e uma na Luanda Sul.

Foram encerrados, em Luanda, 53 estabelecimentos comerciais, 46 no Moxico, seis no Cunene seis, por desobediência, e desmantelaram cinco mercados informais, sendo três em Benguela e dois no Bié.

Adiantou que a polícia perspectiva bloquear os números telefónicos que praticam denúncias falsas e responsabilizados civil e criminalmente os utentes.