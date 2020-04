TAAG suprime 180 voos internacionais

A Transportadora Aérea Angolana (TAAG) deixou de realizar 204 voos domésticos e 180 internacionais, desde a entrada em vigor do Estado de Emergência em Angola, a 27 de Março último, anunciou hoje, em Luanda, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

De acordo como o ministro, os voos domésticos suprimidos impossibilitou a viagem de 16 mil e 500 pessoas, enquanto os voos internacionais deixou por terra perto de 30 mil passageiros.









Em conferência de imprensa de balanço dos primeiros oito dias do Estado de Emergência, o governante referiu que a transportadora aérea tem quase seis mil e 700 cidadãos angolanos no exterior do país, com bilhetes de passagem emitidos para regressar em Angola.

A cerca nacional e provincial prevista no Decreto Presidencial, que declara o Estado de Emergência, impede a circulação de qualquer meio de transporte de passageiros quer a nível nacional, quer internacional, visando conter a transmissão comunitária da Covid-19.

Apelou os cidadãos com viagens internas e externas agendadas nesse período, com duração de 15 dias prorrogáveis, a terem a paciência de cumprir com as medidas do Estado de Emergência, para evitar a expansão da doença.

A Comissão Interministerial de Gestão das Medidas Contra a Expansão da Covid-19, liderado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, efectuou nesta sexta-feira o balanço dos primeiros oito dias do Estado de Emergência Nacional.