Telecomunicações e Comunicação Social fundem-se, José Carvalho da Rocha cai e Manuel Homem sobe

No quadro da remodelação governamental, o Presidente João Lourenço fundiu os ministérios das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e da Comunicação Social, deixando cair José Carvalho da Rocha, nomeando o seu adjunto Manuel Homem para administrar o novo ministério.

O até então ministro da Comunicação Social, Nuno dos Anjos Caldas Albino, vai coadjuvar Manuel Homem ocupando o cargo de secretário de Estado para Comunicação Social, assim com Mário Augusto da Silva Oliveira, no cargo de secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

José Carvalho da Rocha responsável pelo fracassado projecto de satélite angolano Angosat 1 e o seu substituto, Angosat 2, foi também ministro durante a vigência de José Eduardo dos Santos entre 2012 e 2017. Após a investidura de João Lourenço, foi chamado para ocupar o mesmo cargo até a sua exoneração, nesta segunda-feira.

O seu substituto, Manuel Homem, exercia, até à presente data, o cargo de secretário de Estado para as Tecnologias de Informação. É licenciado em Engenharia Informática de Sistemas, pela Universidade Privada de Angola (UPRA) e mestrando em Tecnologias e Sistemas Web, pela Universidade Aberta de Lisboa.

Tem formação especializada em Gestão de Projectos, pelo Instituto IETEC de Belo Horizonte, Brasil.









Entre 1998 e 2006, foi professor de informática e consultor de tecnologias de informação e comunicação;

De 2006 a 2008, foi especialista de sistemas do Centro Nacional de Processamento de Dados (CNPD) para o Registo Eleitoral.

De 2009 a 2011, foi docente universitário do Curso de Engenharia Informática, nas especialidades de Redes de Computadores, Administração de Redes e Sistemas Informáticos, Bases de Dados e Sistemas de Informação, nas Universidades Lusíadas de Angola (ULA) e Privada de Angola (UPRA).

De 2010 a 2013, foi coordenador do Grupo Técnico para Uniformização dos Sistemas de Informação, Infraestruturas Tecnológicas, Sistemas de Gestão de Base de Dados e Serviços do Administração Pública, no então MTTI e membro da Comissão de Implementação da Governação Electrónica e Rede Privativa do Estado (CIEGOV).

Entre 2013 e 2016 foi director geral do Centro Nacional das Tecnologias de Informação (CNTI).

De 2016 a 2017 dirigiu o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação (INFOSI).