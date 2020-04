Tribunal condena 13 cidadãos desobedientes

O Tribunal de Comarca do Cuito condenou hoje (quarta-feira) treze cidadãos nacionais a três meses de prisão, por crimes de desobediência, no quadro do regime de Estado de Emergência vigente em Angola desde 27 de Março último.

A pena dos réus, julgados sumariamente, foi suspensa e convertida em multa de 103 mil e 128 kwanzas e ao pagamento de uma taxa de justiça de 25 mil kwanzas cada, respectivamente.

Os condenados cometeram, na última terça-feira, crimes de resistência às autoridades, após terem sido denunciados a praticarem especulação do preço de gás de cozinha e apanhados a circular na via pública com viaturas não credenciadas.

Na mesma ocasião, o Juíz de direito daquele Tribunal, Manuel Katabo, condenou igualmente um pastor da Igreja Missão Evangélica de Reconciliação em Angola, José Santos e outros cinco fiéis, a três meses de prisão, convertidos em multa por realizar, sábado último, culto religioso numa residência, no Cuito.

Em declarações à Imprensa, pouco depois de ouvir a sentença, José Santos, confessou que a razão que o motivou a reunir alguns membros da sua congregação visou elucidar os mesmos de informações acerca do Covid-19, bem como ao cumprimento do Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência.

Terça-feira, um pastor e três fiéis de algumas denominações religiosas foram também condenados, no Bié, a nove meses de prisão, igualmente por crime de desobediência.

Trata-se de um pastor da Igreja Adventista do 7º Dia que foi encontrado a realizar culto religioso na sua residência, em Calussinga ( no município de Andulo), bem como três fiéis das igrejas Cristã dos Apóstolos do 7º Dia, Bom Deus e Profética Vencedora do Mundo que realizavam a actividade semelhante.

O país cumpre o Estado de Emergência, declarado pelo Presidente da República, João Lourenço, a 25 de Março e entrou em vigor a 27 do mesmo mês, devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Entre as medidas decretadas, para se evitar a expansão da pandemia, está a proibição da realização de cultos religiosos, aglomerados de até 50 pessoas e o isolamento social em residências, excepto em questões meramente justificáveis como saída para procura de alimentos, busca de assistência médico-medicamentosa e outras previamente autorizadas.

Angola já contabilizou sete casos de Covid-19, dois dos quais terminaram em óbito e um recuperado.